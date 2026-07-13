Agung Sedayu Group Ubah Liburan bagi Anak Berkebutuhan Khusus Jadi Kenangan Tak Terlupakan

jpnn.com, JAKARTA - Umumnya liburan sekolah identik dengan destinasi wisata yang ramai, wahana permainan, atau perjalanan bersama keluarga. Namun, bagi banyak anak berkebutuhan khusus (ABK), pengalaman menikmati ruang publik sering kali tidak sesederhana itu.

Tidak sedikit keluarga dengan ABK harus mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan berwisata. Aksesibilitas, kenyamanan, hingga lingkungan yang benar-benar memahami kebutuhan ABK menjadi pertimbangan penting sebelum berekreasi.

Berangkat dari semangat menghadirkan ruang yang lebih inklusif, Commercial Retail 2 Agung Sedayu Group (ASG) bersama Rumah Sahabat Inklusi (RSI) menggelar kegiatan rekreasi dan edukasi bagi puluhan ABK beserta orang tua maupun pendamping mereka pada periode liburan sekolah belum lama ini.

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Melalui program itu, ASG membawa puluhan ABK mengunjungi sejumlah destinasi, yaitu La Vela Bear Town di Green Lake City Tangerang, Sunset Piet di Pantai Indah Kapuk (PIK), dan Aloha Pasir Putih PIK2. Kegiatan itu merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) ASG.

Melalui kolaborasi, ASG menggelar kegiatan itu sebagai upaya mewujudkan komitmennya menghadirkan nilai sosial bagi masyarakat, sehingga piknik tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan pengalaman sosial yang bermakna. Wisata edukatif bagi ABK itu juga menjadi upaya Strategic Community Engagement Commercial Retail 2 ASG untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui aktivitas yang memberikan dampak nyata.

Sejak pagi, suasana penuh semangat sudah terasa ketika rombongan tiba di lokasi pertama. Anak-anak tampak antusias menyapa lingkungan baru, sementara para orang tua menikmati kesempatan melihat putra-putri mereka mengeksplorasi berbagai pengalaman yang sebelumnya belum tentu mudah mereka dapatkan.

Rangkaian rekreasi itu diawali dengan mengunjungi La Vela Bear Town. Di kawasan tersebut, peserta diajak menikmati suasana destinasi melalui sesi foto bersama dan aktivitas santai.

Cara dan suasana itu membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Pendekatan yang tenang membuat mereka memiliki waktu untuk mengenal tempat baru tanpa merasa terburu-buru.