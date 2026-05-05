Agus Dhukun Wariskan Hobi Bermusik Hingga Olahraga Ekstrem pada Anak

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Agus Dhukun terus mendorong pengembangan bakat putrinya, Shelyn Adlyani Hendroharto, yang mulai dikenal sebagai drummer cilik sekaligus penyelam muda.

Dukungan tersebut diberikan sejak usia dini, baik di bidang musik maupun aktivitas luar ruang yang memacu adrenalin.

Agus mengungkapkan, dirinya sebelumnya juga telah menguji adrenalin melalui berbagai aktivitas ekstrem, termasuk menyelam di Raja Ampat.

Menurutnya, setiap olahraga ekstrem memiliki tantangan yang berbeda dan memberikan pengalaman tersendiri.

Dia menilai minat terhadap musik, diving, hingga parasailing yang dimilikinya kini mengalir kepada sang putri yang berusia delapan tahun.

“Hobi musik dan olahraga panjat tebing karang yang bersifat memacu adrenalin dan itu semua kebetulan menurun ke Shelyn Adlyani (anak perempuan saya), di dunia musik kebetulan Shelyn lebih tertarik untuk belajar drum,” ujar Agus.

Agus menambahkan, bakat dan keberanian Shelyn mulai terlihat sejak usia dini, termasuk dalam aktivitas luar ruang yang menantang.

“Alhamdulillah Allah mewujudkan keinginan saya. Shelyn dari umur 6 tahun juga sudah bisa panjat tebing karang, pokoknya semua hobi saya turun ke dia, nyalinya bagus,” lanjutnya.