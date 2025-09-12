Agus Fatoni Minta Papua Kembali Mengaktifkan Siskamling

jpnn.com, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni mengajak Bupati/Walikota se-Provinsi Papua mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di Provinsi Papua hingga tingkat desa dan pemukiman.

Hal ini diungkapkannya di Gedung Negara, Jayapura, Papua, Sabtu (6/9).

“Saya mengimbau kepada seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Papua untuk memerintahkan kepada seluruh kepala distrik, kepala kampung dan lurah untuk mengaktifkan kembali siskamling yang ada di lingkungan masing-masing,” ucap Fatoni.

Menurut Fatoni, pengamanan ini tidak hanya soal menanggapi kejadian, tetapi juga tentang menciptakan rasa aman yang berkelanjutan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat agar turut serta terlibat dalam siskamling di lingkungan masing-masing.

“Saya mengajak seluruh masyarakat seluruh warga untuk turut serta terlibat dalam siskamling dan mengamankan lingkungan masing-masing,” kata Fatoni.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat terus bersama menjaga iklim yang kondusif, iklim yang harmoni, suasana yang aman dan damai di Papua agar Papua yang kita cintai ini menjadi Papua yang damai.

Dirinya juga berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, seluruh jajaran pemerintah provinsi maupun daerah juga TNI/Polri telah menjaga iklim kondusif, aman dan damai di tanah Papua.