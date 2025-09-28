Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Agus Suparmanto Terpilih secara Aklamasi, Qoyum: Ini Kehendak Muktamar

Minggu, 28 September 2025 – 04:01 WIB
Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar.

"Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi Muktamirin ini yang menentukan keputusan," jelas Qoyum saat ditemui, Minggu (28/9) dini hari.

Selanjutnya, kata Qoyum, ketua umum terpilih bersama dengan para formatur akan segera menyusun kepengurusan.

"Ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodir kekuatan PPP," katanya.

Dia pun menyayangkan klaim sepihak dari pihak Plt Ketua Umum Mardiono.

"Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya enggak bisa seperti itu," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sidang hari ini berjalan dengan lancar hingga terpilihnya Agus Suparmanto secara aklamasi.

Konon, Agus Suparmanto telah terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam forum Muktamar X

