JPNN.com - Politik

Agus Widjajanto: Prabowo Sedang Menyusun Formasi Kabinet yang Tepat

Senin, 22 September 2025 – 08:52 WIB
Agus Widjajanto: Prabowo Sedang Menyusun Formasi Kabinet yang Tepat
Praktisi hukum Senior Agus Widjajanto. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih (KMP) merupakan upaya menyusun formasi yang tepat.

Hal itu menurutnya dilakukan Prabowo untuk menyukseskan berbagai program pemerintah dalam empat tahun ke depan.

Agus mengatakan perombakan dilakukan karena pada awal pemerintahan, Prabowo harus mengakomodir berbagai kepentingan dalam kabinet.

Baca Juga:

Namun pada tahun pertama pemerintahan, orang-orang yang diberikan kepercayaan ternyata bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi.

Alih-alih bekerja maksimal membantu Prabowo, aksi sebagian anggota kabinet malah menimbulkan keresahan publik.

"Mungkin Presiden Prabowo sedang mencari formasi kabinet yang tepat, di mana awal dibentuk Presiden harus mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan yang tentu jauh dari keinginan prabowo sendiri," ucap Agus dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

Baca Juga:

Kandidat doktor di Universitas Padjajaran itu menyarankan agar anggota kabinet baru fokus bekerja menyukseskan visi besar Prabowo Subianto dalam Asta Cita.

Khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru bergabung dalam kabinet, diharapkan tidak mudah memberikan statemen yang menimbulkan pro kontra.

Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle untuk mencari formasi yang tepat. Apakah terkait geng solo?

Prabowo  Prabowo Subianto  reshuffle kabinet  Reshuffle  Agus Widjajanto  Purbaya Yudhi Sadewa  Geng Solo  Presiden Prabowo 
