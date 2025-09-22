Agus Widjajanto: Prabowo Sedang Menyusun Formasi Kabinet yang Tepat

jpnn.com - Praktisi hukum Agus Widjajanto menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih (KMP) merupakan upaya menyusun formasi yang tepat.

Hal itu menurutnya dilakukan Prabowo untuk menyukseskan berbagai program pemerintah dalam empat tahun ke depan.

Agus mengatakan perombakan dilakukan karena pada awal pemerintahan, Prabowo harus mengakomodir berbagai kepentingan dalam kabinet.

Namun pada tahun pertama pemerintahan, orang-orang yang diberikan kepercayaan ternyata bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi.

Alih-alih bekerja maksimal membantu Prabowo, aksi sebagian anggota kabinet malah menimbulkan keresahan publik.

"Mungkin Presiden Prabowo sedang mencari formasi kabinet yang tepat, di mana awal dibentuk Presiden harus mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan yang tentu jauh dari keinginan prabowo sendiri," ucap Agus dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

Baca Juga: Ada Nama Jokowi di Jajaran Dewan Penasihat Forum Ekonomi Buatan Pengusaha Yahudi

Kandidat doktor di Universitas Padjajaran itu menyarankan agar anggota kabinet baru fokus bekerja menyukseskan visi besar Prabowo Subianto dalam Asta Cita.

Khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru bergabung dalam kabinet, diharapkan tidak mudah memberikan statemen yang menimbulkan pro kontra.