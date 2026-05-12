Agustiar Sabran, Aspirasi Mahasiswa & Buruh Langsung Ditindaklanjuti

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran berkomitmen langsung menindaklanjuti Aspirasi mahasiswa dan pemuda dari Aliansi Anak Buruh, dalam hal rekomendasi kebijakan, berkaitan dengan hak-hak buruh dan kondisi sosial masyarakat.

Ini setelah Gubernur Agustiar Sabran menerima aspirasi mahasiswa, dalam aksi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Anak Buruh Jilid II di depan Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/5).

Bukti dari komitmen Gubernur Agustiar Sabran bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terhadap aspirasi Aliansi Mahasiswa Anak Buruh, dibuktikan lewat penandatanganan di punggung Sang Gubernur.

Gubernur Agustiar Sabran menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa, karena merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai pemerintah.

“Ini anak-anak kami juga, tentu harus dihargai. Apa yang mereka sampaikan tadi memang bagian dari demokrasi,” ujarnya.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng itu menegaskan seluruh rekomendasi tetap harus melalui proses pembahasan dan penyesuaian dengan aturan yang berlaku.

Ia menyebut tidak semua usulan bisa langsung diterapkan dalam waktu singkat karena pemerintah harus mempertimbangkan regulasi serta kewenangan yang dimiliki daerah.

“Semua ada prosesnya. Nanti akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” katanya.