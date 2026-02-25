Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Agustina Wilujeng & Sinta Nuriyah Abdurrohman Wahid Sahur Bersama di Pura Giri Natha

Rabu, 25 Februari 2026 – 07:55 WIB
Agustina Wilujeng & Sinta Nuriyah Abdurrohman Wahid Sahur Bersama di Pura Giri Natha - JPNN.COM
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan harmoni sosial adalah fondasi pembangunan kota. Foto: dok Pemkot Semarang

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menegaskan komitmennya untuk senantiasa menjaga harmoni sosial dan memperluas inklusivitas. Hal ini salah satunya terwujud melalui kegiatan sahur bersama tokoh nasional Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid yang digelar di Pura Agung Girinatha, Selasa (24/2).

Momentum sahur Ramadan yang berlangsung di rumah ibadah umat Hindu tersebut menjadi simbol bahwa keberagaman di Kota Semarang dirawat dalam praktik.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan harmoni sosial adalah fondasi pembangunan kota. 

Baca Juga:

Dia menyampaikan capaian Kota Semarang yang berada di tiga besar nasional Indeks Kota Toleran menjadi indikator bahwa ruang aman bagi seluruh warga terus dijaga.

“Harmoni ini tidak hadir dengan sendirinya, harmoni ini dibangun dari kesediaan untuk saling memahami, keberanian untuk saling menerima, dan komitmen bersama untuk menempatkan kemanusiaan di atas segala perbedaan,” ujar Agustina.

Wali kota juga menekankan bahwa toleransi bagi Kota Semarang berarti memastikan setiap warga merasa aman menjalankan ibadahnya. “Bagi kami, toleransi adalah bagaimana setiap warga merasa aman menjalankan ibadahnya, bagaimana perbedaan hadir tanpa rasa curiga, dan bagaimana kita saling menyapa sebagai sesama manusia dengan hormat dan hangat,” lanjutnya.

Baca Juga:

Selain memperkuat komitmen lintas iman, Pemerintah Kota Semarang juga memperluas makna inklusivitas melalui pembangunan Rumah Inspirasi Disabilitas. Dari 16 kecamatan di Kota Semarang, sebanyak tujuh rumah inspirasi telah beroperasi menjadi ruang bertemu, bermain, dan memperoleh akses yang setara bagi penyandang disabilitas.

“Setiap kecamatan akan mendapatkan akses dan ruang untuk bermain, bertemu, dan diperlakukan setara dengan seluruh warga Kota Semarang,” tegas Agustina.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan harmoni sosial adalah fondasi pembangunan kota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Agustina Wilujeng  kota semarang  toleransi  Ramadan 
BERITA AGUSTINA WILUJENG LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp