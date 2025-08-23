Agustus Spesial, Mitsubishi Fuso Gelar Program Servis Murah

jpnn.com, JAKARTA - Merawat kendaraan merupakan hal yang wajib dilakukan agar tetap aman dan nyaman saat digunakan dan Agustus menjadi momen yang tepat khususnya bagi pemilik Mitsubishi Fuso.

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku distributor resmi Mitsubishi Fuso di Indonesia, merayakan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan program spesial.

Kampanye itu bertajuk Fuso Service Merdeka 2025 yang yang berlangsung selama 1 Agustus – 30 September 2025.

Hal itu sebagai wujud apresiasi kepada konsumen setia yang telah mempercayakan Mitsubishi Fuso sebagai armada dan kendaraan operasional mereka, sekaligus bagian dari perayaan 55 tahun perjalanan Mitsubishi Fuso di Indonesia.

Sales and Marketing Director PT. KTB Aji Jaya mengatakan momentum HUT ke-80 RI dan perjalanan 55 tahun Mitsubishi Fuso di Indonesia menjadi saat yang tepat bagi perusahaan untuk berbagi manfaat lebih kepada para pelaku usaha.

"Kami memahami bahwa perawatan kendaraan menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran operasional, dengan memberikan program spesial layanan purnajual kepada konsumen di seluruh Indonesia," kata Aji, dalam keterangannya, Sabtu (23/8).

Pada periode berlangsung, Mitsubishi Fuso menawarkan berbagai harga spesial, mulai dari penawaran spesial hemat hingga 17 persen untuk paket Spare Parts serta 10 persen untuk jasa servis.

Paket spesial yang bisa konsumen nikmati ini terdiri dari tiga penawaran yaitu Paket Oli (Oil mesin & Filter Oil), Paket Filter (Main Filter & Fuel Filter), serta Paket Komplit yang mencakup Paket Oli dan Paket Filter.