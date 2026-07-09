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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

AGZO Ungkap Tren Perkembangan Industri Personal Care Pria

Kamis, 09 Juli 2026 – 18:19 WIB
AGZO Ungkap Tren Perkembangan Industri Personal Care Pria - JPNN.COM
Founder AGZO, Abdu Sholeh. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Industri personal care di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. 

Founder AGZO, Abdu Sholeh menilai dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap kebersihan diri, kesehatan kulit, dan penampilan tidak lagi hanya menjadi bagian dari rutinitas tertentu.

Namun, mulai berkembang menjadi bagian dari keseharian banyak orang, termasuk pria

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“Perubahan tersebut turut mendorong munculnya berbagai brand yang berupaya menghadirkan pendekatan baru sesuai dengan kebutuhan pasar. Salah satunya adalah AGZO,” ungkap Abdu di Jakarta, Kamis (9/7).

AGZO merupakan brand yang berfokus pada kategori personal care pria dan mulai dikembangkan pada 2024 di Tulungagung, Jawa Timur. Sejak awal, AGZO diarahkan sebagai brand yang mengembangkan konsep personal care pria dengan pendekatan halal dan natural, sekaligus mengikuti perkembangan perilaku konsumen yang semakin dinamis.

“Makin banyak pria mulai memberikan perhatian terhadap rutinitas perawatan diri. Perubahan tersebut didukung luasnya akses informasi, dan edukasi mengenai kesehatan kulit,” kata Abdu.

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Menurut dia, perubahan tersebut juga menjadi salah satu latar belakang dalam pengembangan AGZO. 

“Kami memandang perubahan tersebut sebagai bagian dari perkembangan gaya hidup yang terus bergerak,” ujarnya.

Founder AGZO, Abdu Sholeh menilai dalam beberapa tahun terakhir, pria juga memperhatikan kebersihan diri, kesehatan kulit, dan penampilan

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TAGS   AGZO  Pria   industri  Pasar  Industri Personal Care 

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