Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Ahlan Zohran

Oleh: Dahlan Iskan

Selasa, 04 November 2025 – 07:33 WIB
Ahlan Zohran - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Pilwali di New York tinggal beberapa jam lagi. Karena itu kisah lanjutan serial Nisa ditunda besok. Kita doakan dulu Zohran Mamdani terpilih.

Sampai malam tadi Mamdani masih diunggulkan. Selisih kemenangannya tetap dua digit. Dibanding dua calon lain.

Ahlan ZohranCalon Wali Kota New York, Zohran Mamdani.-Tangkapan layar/Twitter/X-

Baca Juga:

Hampir pasti penganut Islam syiah itu akan terpilih --kecuali Presiden Donald Trump tiba-tiba memerintahkan menangkapnya.

Besok Anda akan tahu hasil Pilwali itu lebih dulu dari saya. Kita tunggu saja siapa perusuh yang tercepat unggah hasil Pilwali itu di kolom komentar pembaca Disway.

Mamdani tidak ambil pusing pengusaha-pengusaha besar tidak mendukungnya. Mereka membenci. Mamdani dianggap sosialis kiri -anti kemapanan.

Baca Juga:

Mamdani memang punya program membangun rumah-rumah sederhana. Bus kota akan digratiskan. Kenaikan ongkos sewa rumah akan dicegah. Akan ada patokan harga tertinggi sewa rumah.

Pajak untuk si kaya akan ia naikkan. Dari 7,6 persen ke 11 persen.

Pilwali di New York tinggal beberapa jam lagi. Karena itu kisah lanjutan serial Nisa ditunda besok. Kita doakan dulu Zohran Mamdani terpilih.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Ahlan Zohran  Zohran Mamdani  Wali Kota New York  Amerika  Islam  calon wali kota  Donald Trump  New York  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp