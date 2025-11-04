Ahlan Zohran

Selasa, 04 November 2025 – 07:33 WIB

jpnn.com - Pilwali di New York tinggal beberapa jam lagi. Karena itu kisah lanjutan serial Nisa ditunda besok. Kita doakan dulu Zohran Mamdani terpilih.

Sampai malam tadi Mamdani masih diunggulkan. Selisih kemenangannya tetap dua digit. Dibanding dua calon lain.

Calon Wali Kota New York, Zohran Mamdani.-Tangkapan layar/Twitter/X-

Baca Juga: Hati Separuh

Hampir pasti penganut Islam syiah itu akan terpilih --kecuali Presiden Donald Trump tiba-tiba memerintahkan menangkapnya.

Besok Anda akan tahu hasil Pilwali itu lebih dulu dari saya. Kita tunggu saja siapa perusuh yang tercepat unggah hasil Pilwali itu di kolom komentar pembaca Disway.

Mamdani tidak ambil pusing pengusaha-pengusaha besar tidak mendukungnya. Mereka membenci. Mamdani dianggap sosialis kiri -anti kemapanan.

Baca Juga: Hati Nikah

Mamdani memang punya program membangun rumah-rumah sederhana. Bus kota akan digratiskan. Kenaikan ongkos sewa rumah akan dicegah. Akan ada patokan harga tertinggi sewa rumah.

Pajak untuk si kaya akan ia naikkan. Dari 7,6 persen ke 11 persen.