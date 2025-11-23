Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Ahli Gizi Unhas Singgung Standar Keamanan MBG Mencegah Keracunan, Ini Paling Rawan

Minggu, 23 November 2025 – 08:00 WIB
Ahli Gizi Unhas Singgung Standar Keamanan MBG Mencegah Keracunan, Ini Paling Rawan - JPNN.COM
Sejumlah petugas SPPG menyiapkan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Ahli Gizi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Aminuddin Syam mewanti-wanti pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama penjamah makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar mematuhi standar keamanan pangan guna mencegah terjadinya keracunan makanan.

"Ada standar keamanan pangan yang harus dipenuhi (SPPG). Ada suhu yang harus dijaga, ada proses pemasakannya, ada penyimpanan bahan, serta beberapa hal teknis lainnya perlu dijalankan," ujar Aminuddin Syam di Makassar, Sabtu (22/11/2025).

Dia mengatakan pengelolaan dapur SPPG bukan hal sederhana. Sebab, risiko keracunan makanan potensinya bisa saja ada sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Hal ini bercermin pada pengalaman dari berbagai kasus keracunan massal di banyak daerah.

Baca Juga:

Menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas itu, hal yang paling rawan terhadap pengolahan makanan adalah pada proses masak serta kondisi bahan-bahannya.

Jika bahan salah diolah maka bisa menimbulkan zat beracun terhadap makanan tersebut. Sebab, hanya orang tertentu yang paham dan kompeten dapat mengenali bahan yang mulai rusak.

"Orang yang punya pengetahuan saja masih bisa membuat kesalahan hingga menyebabkan keracunan makanan, apalagi kalau hanya orang biasa dilatihnya hanya tiga bulan," katanya.

Baca Juga:

Selain itu, pengelolaan makanan di dapur SPPG mesti dikelola secara profesional serta memiliki sertifikasi kelayakan higienis. Sebba, kalau dikerjakan secara serampangan, risiko bukan hanya kesehatan tetapi berimbas pada aspek ketimpangan sosial.

Secara terpisah, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran memaparkan saat sosialisasi kegiatan pelatihan penjamah makanan MBG dihadiri ribuan peserta dan pemilik dapur menekankan, SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ahli Gizi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Aminuddin Syam mewanti-wanti pengelola SPPG mematuhi standar keamanan MBG. Ini hal paling rawan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MBG  makan bergizi gratis  SPPG  keracunan  ahli gizi  Prof Aminuddin Syam  kesehatan 
BERITA MBG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp