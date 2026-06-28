Ahli Hukum: Sangat Zalim Jika Pengadaan Bibit Nanas Dilimpahkan ke Pj Gubernur

jpnn.com, JAKARTA - Ahli sosiologi hukum, pakar kebijakan publik, dan guru besar Fakultas Hukum Trisakti Trubus Rahardiansyah menegaskan bahwa hasil sidang praperadilan terkait penetapan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas menunjukkan tidak adanya bukti yang mengaitkan dengan perkara tersebut.

Menurut Trubus, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan memperlihatkan adanya dugaan rekayasa kasus serta penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

"Hasil sidang praperadilan terang benderang menunjukkan tidak ada bukti yang mengaitkan pemohon dengan perkara pengadaan bibit nanas," kata Trubus di Jakarta, Minggu (28/6).

Ia menegaskan, tidak ditemukan satu pun bukti yang menghubungkan Bahtiar dengan proses pengadaan bibit nanas yang menjadi objek penyidikan.

"Tidak ada bukti dan tak ada kaitan kasus pengadaan bibit nanas dengan Pj Gubernur Bahtiar. Tindakan jaksa yang semena-mena tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum yang bisa dikenai sanksi etik bahkan pidana," ujarnya.

Trubus menjelaskan, Bahtiar telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan pada 16 Mei 2024.

Oleh karena itu, menurutnya, pelaksanaan teknis program pengadaan bibit nanas sepenuhnya menjadi kewenangan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN), bukan menjadi tanggung jawab gubernur.

Ia juga menyampaikan bahwa selama menjabat maupun setelah tidak lagi menjabat sebagai Pj Gubernur, Bahtiar tidak pernah menerima laporan dari Dinas TPHBUN maupun Inspektorat mengenai pelaksanaan program pengadaan bibit nanas.