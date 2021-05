Ahli Optimistis Pertumbuhan Sektor Pertanian Terus Positif di Kuartal II

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Tauhid mengatakan sektor pertanian masih akan tumbuh positif, terutama saat pandemi Covid 19 berlangsung.

Hal ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan pada triwulan 1 2021 pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 2,95 persen.

"Saya kira pertanian akan tetap menjadi andalan selama pandemi berlangsung," ujar Tauhid di Jakarta, Sabtu (8/5).

Sektor pertanian pada kuartal 1 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,95 persen, subsektor tanaman pangan menyumbang 10,32 persen atau naik 2 digit dari perkembangan angka sebelumnya. BegitupuN dengan subsektor hortikultura yang tumbuh sebesar 3,02 persen dan peternakan 2,48 persen.

Di sisi lain, BPS juga mencatat sekitar 30 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Angka tersebut tentu saja menjadi angin segar bagi perbaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Tauhid, migrasi besar-besaran warga kota yang kini menetap dan menjadi petani di desa dinilai sangat bagus, meski diperkirakan berlangsung dalam waktu yang singkat.

"Ini akan menjadi buffer sementara dan mereka akan kembali ke kota begitu ekonomi mulai pulih. Mereka umumnya bekerja pada sektor informal dan UMKM," katanya.

Pengamat Pangan dari Universitas Brawijaya Malang Mangku Purnomo mengatakan pertumbuhan sektor pertanian pada kuartal 1 2021 memang cukup beralasan. Pasalnya, saat ini sudah terjadi keseimbangan jumlah konsumsi masyarakat, terutama selama pandemi Covid-19 berlangsung.