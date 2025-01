Ahli UFO Berteori soal Manusia Keturunan Alien dan Tuhan Makhluk ET

jpnn.com - Seorang pakar benda terbang aneh atau unidentified flying object (UFO) bernama Mark Christopher Lee menyodorkan teorinya tentang manusia merupakan makhluk keturunan alien.

Penulis cum pembuat film itu juga berspekulasi bahwa Tuhan adalah nama lain dari makhluk ekstra-terestrial atau ET.

Menurut Lee, sebenarnya manusia telah menemukan alien. Alasannya, manusia juga keturunan makhluk dari luar Bumi.

“Umat manusia diciptakan oleh ras alien kuna, itulah sebabnya kita 'benar-benar berbeda dari dunia alami lainnya’,” ujarnya seperti diberitakan Daily Star.

Lee telah membuat sejumlah film dokumenter tentang makhluk ET, seperti The King of UFOs dan God Versus Aliens. Dia juga melakukan penelitian tentang makhluk dari luar Bumi selama bertahun-tahun.

Dari penelitian itu, Lee meyakini alien menciptakan manusia dari makhluk yang mereka temukan di Bumi, lalu melakukan evolusi melalui rekayasa genetika.

“Itulah mengapa kita begitu berbeda dari hewan lainnya,” tuturnya.

Dalam teorinya, Lee menyebut ada hal unik dari manusia. Menurut dia, ada makhluk lain yang membuat manusia berbeda dari hewan.