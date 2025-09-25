Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

AHM Kembali Memanggil Bikers Honda se-Nusantara ke Pesta HBD 2025

Kamis, 25 September 2025 – 10:01 WIB
AHM Kembali Memanggil Bikers Honda se-Nusantara ke Pesta HBD 2025 - JPNN.COM
Honda Bikers Day (HBD) 2023 digelar di Lapangan Rampal, Malang, Sabtu (28/10). Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Astra Honda Motor (AHM) kembali mengumpulkan puluhan ribu pencinta motor Honda dari berbagai penjuru nusantara lewat pesta tahunan Honda Bikers Day (HBD).

Memasuki tahun pelaksanaan ke-14, perayaan puncak HBD 2025 akan dilangsungkan pada 15 November 2025 di Yonif 303 SSM Cibuluh, Garut, Jawa Barat.

Bertajuk Brotherhood Festival, rangkaian kegiatan seru disiapkan untuk menyambut kedatangan puluhan ribu bikers, mulai dari kompetisi antarkomunitas, lapak bikers, hingga pertunjukan musik.

Selain mempertemukan ribuan bikers, HBD 2025 juga mengajak generasi muda untuk merasakan keseruan melalui beragam aktivitas kekinian yang menarik bersama komunitas kalcer, hingga babak final dari Honda Modif Contest.

Pendaftaran untuk mengikuti HBD 2025 telah dibuka sejak 23 September 2025 melalui microsite HBD.

Seluruh bikers komunitas dan klub sepeda motor Honda, dapat mengikuti prosedur pendaftaran yang tersedia secara daring.

Mereka yang ingin langsung merasakan atmosfer kebersamaan juga dapat langsung hadir di lokasi acara untuk turut ambil bagian dalam pesta persaudaraan terbesar bikers Honda.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division AHM, Andy Wijaya, menyampaikan bahwa Honda Bikers Day telah bertransformasi menjadi event akbar tahunan berbasis komunitas dan anak muda yang selalu dinantikan para bikers Honda.

