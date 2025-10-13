Close Banner Apps JPNN.com
AHM Rilis Honda Scoopy Kuromi Edition, Pencinta Sanrio Bisa Tebus Rp 24 Jutaan

Senin, 13 Oktober 2025 – 06:15 WIB
AHM Rilis Honda Scoopy Kuromi Edition, Pencinta Sanrio Bisa Tebus Rp 24 Jutaan - JPNN.COM
Honda Scoopy Kuromi edition. Foto: ahm

jpnn.com, JAKARTA - PT. Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan Honda Scoopy edisi terbatas dengan sentuhan karakter Kuromi, tokoh ikonik dari Sanrio.

Skutik tampil lebih ekspresif dengan perpaduan desain modis dan warna khas ungu yang mencuri perhatian.

Model spesial itu tersedia dalam dua pilihan warna dasar — putih dan hitam.

Kemudian, ada tambahan aksesori eksklusif Kuromi di beberapa bagian, mulai dari stiker bodi dan sepatbor depan, hiasan lampu sein belakang, cover knalpot, air cleaner, fan cover, hingga cover jok.

Selain tampilan modis, Scoopy Kuromi tetap menawarkan kenyamanan khas Honda, seperti console box berkapasitas 4 liter, lampu depan LED crystal block, dan desain bodi elegan ala Scoopy varian Prestige.

Pembeli juga akan mendapatkan sertifikat eksklusif kolaborasi Honda x Kuromi.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi cara Honda menjawab keinginan konsumen muda yang ingin tampil beda.

“Kami hadirkan Honda Scoopy edisi terbatas kolaborasi dengan Kuromi, bagi para penggemar karakter yang keren, berani, dan funky untuk berekspresi sesuai gayanya,” ujar Octa dalam keterangannya, Senin (13/10).

TAGS   Honda  Honda Scoopy  Honda Scoopy Kuromi  Harga Honda Scoopy Kuromi  spesifikasi Honda Scoopy Kuromi 
