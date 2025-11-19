Ahmad Ali Optimistis Sulteng Jadi Basis Suara Utama PSI untuk Kemenangan Pemilu 2029

jpnn.com - PALU - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pertama di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11).

Rakorwil PSI itu dihadiri seluruh ketua dan anggota daerah kabupaten/kota se-Sulteng.

Acara ini menjadi momentum penting dalam konsolidasi awal PSI menuju verifikasi partai dan pemenangan Pemilu 2029.

Selain membahas persiapan verifikasi, rakorwil turut diwarnai dengan pelantikan sejumlah anggota baru PSI dari berbagai latar belakang.

Mulai dari tokoh agama, aktivis muda, profesional, hingga mantan kader dari partai lain yang kini memilih PSI.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan PSI di Sulteng.

“Sulawesi Tengah punya semangat luar biasa. Penguatan struktur jauh lebih solid dibandingkan 2024,” katanya. “Dengan energi seperti ini, saya yakin Sulteng bisa menjadi salah satu basis suara utama PSI untuk kemenangan 2029,” lanjut Ahmad Ali.

Dia menyatakan bahwa PSI tidak hanya fokus pada persiapan administratif, tetapi juga membangun kedekatan nyata dengan masyarakat melalui kerja-kerja konkret dan konsolidasi yang berkelanjutan.