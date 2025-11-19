Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Ahmad Ali Optimistis Sulteng Jadi Basis Suara Utama PSI untuk Kemenangan Pemilu 2029

Rabu, 19 November 2025 – 12:00 WIB
Ahmad Ali Optimistis Sulteng Jadi Basis Suara Utama PSI untuk Kemenangan Pemilu 2029 - JPNN.COM
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali saat memberikan sambutan dalam Rakorwil PSI Sulawesi Tengah, Rabu (19/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com - PALU - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pertama di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11).

Rakorwil PSI itu dihadiri seluruh ketua dan anggota daerah kabupaten/kota se-Sulteng.

Acara ini menjadi momentum penting dalam konsolidasi awal PSI menuju verifikasi partai dan pemenangan Pemilu 2029.

Baca Juga:

Selain membahas persiapan verifikasi, rakorwil turut diwarnai dengan pelantikan sejumlah anggota baru PSI dari berbagai latar belakang.

Mulai dari tokoh agama, aktivis muda, profesional, hingga mantan kader dari partai lain yang kini memilih PSI.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan PSI di Sulteng.

Baca Juga:

“Sulawesi Tengah punya semangat luar biasa. Penguatan struktur jauh lebih solid dibandingkan 2024,” katanya. “Dengan energi seperti ini, saya yakin Sulteng bisa menjadi salah satu basis suara utama PSI untuk kemenangan 2029,” lanjut Ahmad Ali.

Dia menyatakan bahwa PSI tidak hanya fokus pada persiapan administratif, tetapi juga membangun kedekatan nyata dengan masyarakat melalui kerja-kerja konkret dan konsolidasi yang berkelanjutan.

Rakorwil pertama PSI di Palu, Ahmad Ali optimistis Sulteng jadi basis kemenangan PSI pada Pemilu 2029.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Ahmad Ali  Pemilu 2029  Sulteng  Rakorwil PSI 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp