Ahmad Ali PSI Bicara Kemungkinan Kaesang jadi Presiden

Jumat, 21 November 2025 – 15:00 WIB
Ahmad Ali PSI Bicara Kemungkinan Kaesang jadi Presiden - JPNN.COM
Jokowi dan Ketum PSI Kaesang Pangarep. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - KENDARI - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali menyatakan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bisa saja menjadi presiden pada suatu hari nanti.

Oleh sebab itu, Ali meminta kader-kader PSI untuk memajang foto wajah Kaesang dalam baliho-baliho yang dipasang pada setiap kegiatan PSI.

"Nanti kalau saya lihat ketum keliling, begitu masuk perbatasan, bandara, semua gambar ketum. Siapa tahu ketum kita (PSI) ini 10 tahun yang akan datang jadi presiden kita. Siapa tahu," kata Ali dalam Rakorwil PSI Se-Sultra di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (21/11).

Ali menyebutkan, saat ini Kaesang boleh saja belum tertarik untuk menjadi seorang presiden.

Namun, dia mengingatkan bahwa manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang akan menentukan.

"Manusia boleh berencana, Allah yang menentukan. Hari ini belum tentu mau, dipaksa juga dia tidak mau. Namun, kalau takdir Allah yang menentukan, siapa yang mau tolak?" tutur Ali.

Oleh karena itu, Ali menekankan agar seluruh kader PSI memperkenalkan sosok Kaesang kepada masyarakat.

"Jadi, sebelum itu kita (PSI) sudah harus memperkenalkan kepada masyarakat," kata Ali.

Ketua Harian PSI Ahmad Ali sudah berani mengungkap kemungkinan Kaesang Pangarep menjadi presiden.

