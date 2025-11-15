Ahmad Ali Sebut Jokowi Bakal Tempur Demi Memenangkan PSI

jpnn.com - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengungkapkan jika Presiden ke-7 RI, Joko Widodo sudah berjanji untuk totalitas berjuang dengan partai berlogo gajah tersebut.

Hal ini disampaikan Ahmad Ali saat acara Pra-Rakorwil PSI Se-Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11).

"Pak Jokowi sudah berjanji pada saya, insyaallah beliau akan totalitas berjuang bersama-sama, akan tempur, turun ke lapangan, berjuang bersama-sama membersamai kita untuk memenangkan PSI," kata Ahmad Ali di hadapan kader partainya.

Dia menjelaskan saat ini para kader PSI meminta Jokowi untuk lebih banyak beristirahat dan memulihkan kondisi fisiknya.

"Sehingga nanti 2027 beliau kembali prima seperti biasa. Dan saya meyakini betul efek Jokowi itu masih sangat kuat di Indonesia," lanjutnya.

Ali juga menyebutkan pertarungan politik sesungguhnya akan dimulai pada 2027 hingga 2029.

Dia juga meminta para kader PSI untuk tidak congkak jika menjabat sebagai pengurus.

Menurutnya, hal itu yang akan membuat sebuah partai hancur.