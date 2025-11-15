Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Ahmad Ali Sebut PSI Harus Jadi Wadah Perjuangan Dunia Akhirat

Sabtu, 15 November 2025 – 11:22 WIB
Ahmad Ali Sebut PSI Harus Jadi Wadah Perjuangan Dunia Akhirat - JPNN.COM
Ketua Harian PSI Ahmad Ali. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia menggelar acara Pra-Rakerwil (Rapat Kerja Wilayah) dalam rangka konsolidasi internal pengurus se-Jawa Barat, Bandung (14/11).

Acara dihadiri oleh Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali didampingi Ketua OKK DPP PSI Agus Mulyono Herlambang dan Ketua Bidang Politik, Bestari Barus serta beberapa Ketua Direktorat DPP PSI. 

Dalam sambutannya, Ahmad Ali menyampaikan bahwa PSI harus dapat menjadi wadah perjuangan kader dunia akhirat.

Baca Juga:

Mulanya dia mengatakan partai berlogo gajah itu tidak akan memungut mahar politik bagi calon kepala daerah.

"Karena partai ini harus dijadikan sebagai rumah, wadah perjuangan, dan dunia penuh keadilan," kata Ahmad Ali.

Dia menyebutkan PSI politik adalah perjuangan suci, di mana segala kebaikan untuk rakyat diperjuangkan pada kebijakan politik.

Baca Juga:

"PSI ini harus menjadi wadah bagi kita untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang insyaAllah bisa memberi kontribusi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia," sambungnya. 

Ahmad Ali juga menyampaikan dan menekankan pada peserta Rakerwil yang dihadiri oleh Pengurus DPD se-Jawa Barat agar menghormati ulama dan kiai.

Partai Solidaritas Indonesia menggelar acara Pra-Rakerwil (Rapat Kerja Wilayah) dalam rangka konsolidasi internal pengurus se-Jawa Barat, Bandung (14/11).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  PSI wadah perjuangan dunia akhirat  Partai Solidaritas Indonesia  ketua harian dpp psi Ahmad Ali 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp