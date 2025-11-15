Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Ahmad Ali Yakin PSI Melahirkan Jokowi-Jokowi Berikutnya

Sabtu, 15 November 2025 – 16:15 WIB
Ahmad Ali Yakin PSI Melahirkan Jokowi-Jokowi Berikutnya - JPNN.COM
Ketua Harian PSI Ahmad Ali. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengatakan bahwa partainya menjadikan sosok Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai patron.

Ali pun berharap PSI bisa melahirkan banyak anak Indonesia yang senasib dengan Jokowi.

Hal ini disampaikan Ali seusai kegiatan Pra-Rakorwil PSI Se-Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11) malam.

Baca Juga:

"Kami akan tetap menjadikan Pak Jokowi sebagai patron. Kenapa? Kami berharap ke depannya banyak anak-anak Indonesia yang lahir dari PSI seperti Pak Jokowi," kata Ali.

Dia ingin anak-anak desa lain bisa menjadi pemimpin di negeri ini seperti Jokowi.

Menurutnya, Jokowi bukanlah dari keluarga kaya raya, tetapi bisa merintis karier politiknya, mulai dari wali kota, gubernur, sampai akhirnya presiden.

Baca Juga:

"Banyak anak-anak desa, anak-anak kampung yang tidak memiliki darah biru, yang tidak lahir dari keturunan ningrat, yang tidak lahir dari keluarga kaya, tetapi dia bisa sampai di puncak karena memiliki nilai karya dan integritas," kata Ali.

Sementara itu, Ali juga menekankan PSI tidak pernah takut jika Jokowi dituduh macam-macam di luar sana.

Ahmad Ali mengatakan PSI menjadikan sosok Jokowi sebagai patron politik. PSI pun tak merasa takut...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jokowi  Ahmad Ali  PSI  Partai Solidaritas Indonesia 
BERITA JOKOWI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp