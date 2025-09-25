Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ahmad Assegaf Diduga Lakukan Penggelapan Uang, Pengacara Tasya Farasya Jelaskan Ini

Kamis, 25 September 2025 – 15:47 WIB
Tasya Farasya dan kuasa hukumnya, di PA Jakarta Selatan, Rabu (24/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Suami Tasya Farasya, Ahmad Assegaf diduga melakukan penggelapan uang perusahaan.

Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo lantas menjelaskan kronologi dugaan penggelapan yang dilakukan Ahmad Assegaf.

Awalnya, Tasya Farasya memberikan kepercayaan kepada Ahmad untuk mengatur keuangan di perusahaannya.

"Cuma untuk keluasan dalam mengatur keuangan perusahaan itu telah diberikan oleh klien kami sejak tahun 2021," ujar Sangun Ragahdo di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (24/9).

Pada 2023 silam, Ahmad Assegaf diangkat menjadi Chief Finance Officer (CFO).

Akan tetapi, kepercayaan yang diberikan Tasya itu diduga dikhianati oleh Ahmad Assegaf.

Sebab pihak Tasya Farasya menduga praktik penggelapan uang itu terjadi sejak Ahmad Assegaf diberi kepercayaan untuk mengurus keuangan perusahaan.

"Namun demikian, ternyata dugaan masalah penggelapan itu telah terjadi dari tahun 2021, sejak kepercayaan itu telah diberikan oleh Ibu Tasya," ucap Ragahdo.

