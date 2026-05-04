JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ahmad Dhani Datangi Bareskrim, Ini Agendanya

Senin, 04 Mei 2026 – 15:15 WIB
Musikus sekaligus anggota DPR, Ahmad Dhani (kiri) di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/5/2026). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus anggota DPR, Ahmad Dhani mendatangi Bareskrim Polri pada Senin (4/5).

Dia mengaku datang untuk berkonsultasi terkait akun Instagram miliknya yang hilang.

“Kami bertanya bagaimana proses Instagram bisa di-take down itu dari mana gitu,” kata Ahmad Dhani dilansir Antara.

Pentolan Dewa 19 itu menjelaskan, dari konsultasi diketahui bahwa akun miliknya tidak mungkin ditangguhkan karena mass report (laporan massal).

Oleh sebab itu, Ahmad Dhani menduga ada orang penting yang melaporkan akunnya berkaitan dengan suatu unggahan.

Dia tidak mengungkapkan secara detail konten dari unggahan yang dimaksud.

“Penting banget itu postingan saya yang sehari 20 juta view. Itu berbahaya banget untuk sebagian orang,” ucap Ahmad Dhani.

Terkait penangguhan akun, Ahmad Dhani mengaku sudah melapor ke pihak Instagram.

Sumber Antara

Ahmad Dhani  Instagram Ahmad Dhani  akun Instagram Ahmad Dhani  Kasus Ahmad Dhani 
