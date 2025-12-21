Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Ahmad Dhani Sebut El Rumi dan Syifa Hadju Nikah Tahun Depan

Minggu, 21 Desember 2025 – 15:15 WIB
Ahmad Dhani saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/4). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani memberi bocoran soal rencana pernikahan anaknya, El Rumi dengan Syifa Hadju.

Dia mengatakan bahwa pasangan selebritas itu bakal menikah pada tahun depan.

"Tahun 2026 ada juga pernikahan El," kata Ahmad Dhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Pentolan Dewa 19 itu menyatakan bahwa El Rumi dan Syifa Hadju kini sedang mempersiapkan acara lamaran.

Menurutnya, acara lamaran tersebut bakal digelar dalam waktu dekat.

"Baru bikin baju buat lamaran, lamaran dalam waktu dekat ini, kalau pernikahannya, belum tahu, mungkin pertengahan tahun,” jelas Ahmad Dhani.

Selain itu, Ahmad Dhani mengungkap rencana konsep pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju.

Dia menyebut pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju rencananya mengusung konsep adat Jawa.

