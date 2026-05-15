JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ahmad Dhani Tanggapi Kemarahan Alyssa atas Candaan Nama Soleil

Jumat, 15 Mei 2026 – 18:13 WIB
Musisi Ahmad Dhani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani menilai reaksi Alyssa Daguise yang kesal setelah nama putrinya, Soleil Zhapora Ghazali, dipelesetkan netizen merupakan hal yang wajar.

Menurut Ahmad Dhani, respons Alyssa merupakan hal yang wajar mengingat menantu pertamanya itu masih beradaptasi sebagai bagian dari keluarga yang kerap menjadi sorotan publik.

Dhani juga mengungkapkan bahwa menjadi bagian dari keluarga besarnya harus mulai latihan tahan banting.

"Dia juga baru pertama kali jadi keluarga Ahmad Dhani, jadi wajar kalau marah. Nanti lama-lama juga biasa kok,” ujarnya, dikutip dari kanal Reyben Entertainment di YouTube, Jumat (15/5).

Dhani mengatakan keluarganya sudah terbiasa menghadapi berbagai komentar publik, termasuk candaan dan kritik di media sosial.

Meski memahami reaksi Alyssa, Dhani menegaskan bahwa tindakan pelecehan, perundungan, dan penyebaran informasi bohong tidak dapat dibenarkan.

"Netizen juga harus paham kalau ada konten-konten hoaks, misalkan menayangkan wajah bayinya Al yang baru itu insyaallah bisa di-take down,” kata Dhani.

Dia menyebut foto-foto yang beredar di media sosial dan diklaim sebagai wajah cucunya dipastikan bukan gambar asli.

TAGS   Ahmad Dhani  Soleil Zephora Ghazali  Alyssa Daguise  Al Ghazali 
