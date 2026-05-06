Ahmad Dhani Ungkap Alasan Keluarga Ogah Bertemu Maia Estianty Lagi

Rabu, 06 Mei 2026 – 13:13 WIB
Musisi Ahmad Dhani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus anggota DPR, Ahmad Dhani menyatakan bahwa keluarganya tidak mau lagi bertemu dengan mantan istrinya, Maia Estianty.

Pernyataan tersebut disampaikannya ketika diwawancarai awak media di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (5/5).

"Ke depannya, keluarga saya tidak mau bertemu dengan Maia Estianty lagi," ungkap Ahmad Dhani.

Pendiri Dewa 19 itu menjelaskan, ibundanya merasa tersinggung dengan sikap Maia Estianty.

Menurut Ahmad Dhani, peristiwa tersebut terjadi saat rangkaian pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju.

"The whole big family keluarga besar saya tidak mau ketemu Maia Estianty lagi semenjak siraman kemarin, atau semenjak akad nikah kemarin. Ibu saya sangat tersinggung, Maia tidak pernah menyapa ibu saya, tidak say hello. Jadi ibu saya tersinggung banget," tegasnya.

Ahmad Dhani menyebut gara-gara masalah tersebut dirinya kemudian memilih tidak menghadiri rangkaian resepsi pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju di Bali.

Dia tidak memungkiri merasa sangat kecewa, khususnya terhadap sikap Maia Estianty.

Ahmad Dhani  Maia Estianty  Kasus Ahmad Dhani  Ahmad Dhani vs Maia Estianty 
