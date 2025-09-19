Ahmad Dofiri Harus Berani Lakukan Reformasi Kultural Polri

jpnn.com - Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (Sekjen LMP) Abdul Rachman Thaha menanggapi keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik pensiunan jenderal polisi Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian.

Abdul Rachman menilai keputusan Presiden Prabowo memberikan amanah kepada mantan wakapolri itu sangat tepat, karena menurutnya, Ahmad Dofiri mempunyai kemampuan dalam hal menangani Kamtibmas.

"Apalagi tentang Reformasi Kepolisian, ini sangat tepat dan Saudara Ahmad Dofiri mempunyai komitmen dalam dua hal tersebut. Integritas beliau tidak perlu diragukan lagi," kata ART -sapaan Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, Dofiri peraih Adhi Makayasa Akpol 1989 yang mendapat kenaikan pangkat jenderal kehormatan (HOR) dari Presiden Prabowo, tidak punya catatan yang aneh-aneh selama mengabdi di kepolisian.

"Ini merupakan kesempatan atau momentum bagi Pak Ahmad Dofiri untuk menguliti Reformasi Kepolisian, beliau sangat paham, dan saya banyak berdiskusi sama Pak Dofiri di saat beliau menjabat Kabaintelkam," tuturnya.

ART juga ingin memberikan masukan sekaligus mengingatkan Ahmad Dofiri bahwa sejak Reformasi 1998, Polri telah melakukan reformasi struktural dengan pemisahan institusi penegak hukum itu dari ABRI.

Oleh karena itu, dia menilai yang terpenting dilakukan di internal kepolisian saat ini adalah reformasi kultural. "Tentunya masalah kultural ke dalam internal Polri. Lemahnya reformasi selama ini terletak pada Reformasi Kultural," tuturnya.