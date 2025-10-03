jpnn.com - JAKARTA - Ahmad Iman Syukri meraih gelar 'doktor desa' dari Universitas Indonesia.

Pria yang merupakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI; dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu, menjadi doktor setelah mempertahankan disertasinya berjudul "Rekonfigurasi Desain Governance Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Ekonomi Lokal" dalam sidang terbuka di Kampus UI, Depok, Jumat (3/10).

Disertasi itu merupakan wujud kegelisahan Iman Syukri soal pemerintahan desa di Indonesia.

"Disertasi ini wujud kegelisahan akademik saya tentang governance dan pemerintahan desa di Indonesia," kata Iman di Balai Sidang UI.

Dia mengatakan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menghadirkan ruang bagi desa untuk mandiri, berinovasi, dan membangun ekonomi lokal.

"Namun, realitas di lapangan yang masih menunjukkan dua wajah ganda desa. Ada desa yang berhasil menjadi teladan tata kelola, tetapi ada pula desa yang tertinggal, bahkan terjebak dalam persoalan hukum dan birokrasi yang tertutup," katanya.

Iman melakukan penelitian di tiga desa, yakni:

Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul di Yogyakarta

Desa Kutuh di Kabupaten Badung di Bali

Desa Waturaka di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

Ketiga desa ini dipilih karena memperlihatkan kombinasi menarik antara inovasi tata kelola, pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan dan peran nilai budaya.