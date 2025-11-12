Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ahmad Luthfi Komitmen Berikan Pemberdayaan kepada Perempuan, Salah Satunya Lewat Kecamatan Berdaya

Rabu, 12 November 2025 – 16:57 WIB
Ahmad Luthfi Komitmen Berikan Pemberdayaan kepada Perempuan, Salah Satunya Lewat Kecamatan Berdaya - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2025-2030 di Hotel Noormans, Kota Semarang, Rabu (12/11). Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berkomitmen memberikan program pemberdayaan bagi perempuan di wilayahnya, salah satunya melalui Kecamatan Berdaya. 

Luthfi menyampaikan itu saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2025-2030 di Hotel Noormans, Kota Semarang, Rabu (12/11).

"Kami mempunyai Program Kecamatan Berdaya agar para perempuan memiliki suatu kemandirian terkait dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Orientasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain, juga bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif," kata Gubernur Luthfi.

Baca Juga:

Sejauh ini, sudah ada 150 kecamatan di 35 kabupaten/kota di Jateng, yang dijadikan sebagai pilot project Program Kecamatan Berdaya. Program ini terstruktur dan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki peta jalan dalam mendukung pemberdayaan perempuan

Tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga hal-hal yang lebih mendasar, seperti pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga pendampingan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Baca Juga:

Gubernur Luthfi juga berharap DPD KPPI Provinsi Jawa Tengah dapat bersinergi dan kolaborasi dengan pemprov, untuk memberikan edukasi politik dan menyukseskan program pemberdayaan perempuan melalui Kecamatan Berdaya.

Mantan Kapolda Jawa Tengah itu berharap kegiatan tersebut tidak hanya seremonial, tetapi bagaimana melakukan aksi nyata.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi berkomitmen memberikan pemberdayaan kepada perempuan, salah satunya lewat Kecamatan Berdaya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemprov Jateng  Ahmad Luthfi  Gubernur Luthfi  Pemberdayaan Perempuan  program pemprov jateng  KPPI 
BERITA PEMPROV JATENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp