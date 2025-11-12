Ahmad Luthfi Komitmen Berikan Pemberdayaan kepada Perempuan, Salah Satunya Lewat Kecamatan Berdaya

jpnn.com - SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berkomitmen memberikan program pemberdayaan bagi perempuan di wilayahnya, salah satunya melalui Kecamatan Berdaya.

Luthfi menyampaikan itu saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2025-2030 di Hotel Noormans, Kota Semarang, Rabu (12/11).

"Kami mempunyai Program Kecamatan Berdaya agar para perempuan memiliki suatu kemandirian terkait dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Orientasinya adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain, juga bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif," kata Gubernur Luthfi.

Sejauh ini, sudah ada 150 kecamatan di 35 kabupaten/kota di Jateng, yang dijadikan sebagai pilot project Program Kecamatan Berdaya. Program ini terstruktur dan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki peta jalan dalam mendukung pemberdayaan perempuan.

Tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga hal-hal yang lebih mendasar, seperti pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga pendampingan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Gubernur Luthfi juga berharap DPD KPPI Provinsi Jawa Tengah dapat bersinergi dan kolaborasi dengan pemprov, untuk memberikan edukasi politik dan menyukseskan program pemberdayaan perempuan melalui Kecamatan Berdaya.

Mantan Kapolda Jawa Tengah itu berharap kegiatan tersebut tidak hanya seremonial, tetapi bagaimana melakukan aksi nyata.