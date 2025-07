Ahmad Luthfi Mendapat Anugerah sebagai Tokoh Pemimpin Kolaboratif

jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan sebagai tokoh pemimpin kolaboratif di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Rabu (23/7) Juli 2025.

Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Detik Jateng-Jogja Award 2025.

Luthfi dianggap sukses mencetuskan ide-ide kolaboratif sejak dilantik menjadi Gubernur Jawa Tengah pada Februari 2025.

Dalam waktu kurang dari enam bulan, Luthfi mampu menciptakan sinergisitas dan kebersamaan dalam membangun Jawa Tengah.

Spirit yang selalu ia gaungkan adalah "together we can". Spirit itu menjadi landasan utama bahwa kebersamaan dalam percepatan pembangunan sangat penting.

Upaya-upaya kolaboratif Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi yang dilakukan, antara lain:

Pembentukan Forum Rektor yang melibatkan 44 perguruan tinggi di Jawa Tengah

Forum Berlian yang berisi seluruh wakil rakyat dari seluruh fraksi

Forum Senayan yang berisi anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi juga menggandeng sejumlah organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan, termasuk menggandeng 18 lembaga di bawah naungan PWNU Jateng.

Mantan Kapolda Jateng itu menggandeng para pengusaha untuk menggenjot investasi.