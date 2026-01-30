Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ahmad Luthfi: Percepatan Penanganan Bencana di Purbalingga, Huntara dan Huntap Mulai Dipersiapkan

Jumat, 30 Januari 2026 – 20:44 WIB
Ahmad Luthfi: Percepatan Penanganan Bencana di Purbalingga, Huntara dan Huntap Mulai Dipersiapkan - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan peninjauan langsung lokasi bencana banjir sekaligus penanganannya di Kabupaten Purbalingga, Jumat, 30 Januari 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan peninjauan langsung lokasi bencana banjir sekaligus penanganannya di Kabupaten Purbalingga, Jumat, 30 Januari 2026.

Sebab, banjir dan tanah longsor terjadi pada 23 Januari 2026 sekira pukul 22.00 WIB itu berdampak pada empat desa di dua kecamatan, meliputu Desa Sangkanayu dan Desa Lambur di Kecamatan Mrebet, kemudian Desa Kutabawa dan Desa Serang di Kecamatan Karangreja.

Luthfi dalam kunjungannya, meninjau beberapa titik. Mulai dari Posko Balai Desa Serang sekaligus melakukan rapat percepatan penanganan bencana dengan seluruh stakeholder.

Baca Juga:

Selanjutnya, di Villa Serang yang menjadi salah satu tempat pengungsian warga. Di sana ia berdialog dengan warga serta menghibur dan bercanda dengan anak-anak.

Setelah itu, Luthfi juga meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Dusun Gunungmalang yang kemudian dilanjutkan mengecek lokasi bencana Dusun Kaliurip. Selanjutnya ditutup meninjau dapur umum yang didirikan oleh Brimob.

Di sela kunjungannya itu, Luthfi juga menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis dengan nilai total mencapai hampir Rp 700 juta.

Baca Juga:

Bantuan tersebut terdiri atas berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti permakanan, mainan anak-anak, pakaian, bantuan perumahan, dan lainnya.

Luthfi mengatakan, sejak ditetapkan status tanggap darurat bencana, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan upaya-upaya penanganan di lokasi bencana tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan peninjauan langsung lokasi bencana banjir sekaligus penanganannya di Kabupaten Purbalingga, Jumat, 30 Januari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ahmad Luthfi  Pemprov Jateng  Bencana  Purbalingga  Huntara 
BERITA AHMAD LUTHFI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp