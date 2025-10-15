Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ahmad Luthfi Pimpin Penanaman Jutaan Bibit Mangrove, Catatkan Rekor MURI

Rabu, 15 Oktober 2025 – 12:02 WIB
Ahmad Luthfi Pimpin Penanaman Jutaan Bibit Mangrove, Catatkan Rekor MURI - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi (tengah) memimpin penanaman jutaan bibit mangrove secara serentak yang mencatatkan Rekor MURI. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, KENDAL - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memimpin penanaman mangrove secara serentak di wilayahnya dari di Pantai Muara Kencana, Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Rabu, 15 Oktober 2025.

Bahkan, kegiatan yang bertajuk Penanaman Mangrove Serentak Mageri Segoro 2025 ini mencatatkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), untuk penanaman mangrove terbanyak dalam satu waktu. Sebab, penanaman ini diikuti 20 ribu peserta.

Luthfi menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan pesisir.

Baca Juga:

“Hari ini seluruh komponen di Jateng, hampir berjumlah 20 ribu orang menanam mangrove bersama,” kata Luthfi.

Dia menegaskan gerakan Mageri Segoro bukan sekadar seremoni, tetapi langkah konkret menjaga masa depan lingkungan.

“Rekor Muri ini bukan milik saya, bukan milik Pemprov, tapi milik seluruh peserta yang dari kemarin sudah membantu pelaksanaan Mageri Segoro,” katanya.

Baca Juga:

Luthfi juga mengingatkan pentingnya perawatan pascatanam. Menurutnya, penanaman bibit mangrove butuh perawatan yang baik.

“Menanam saja tidak cukup.Perlu dirawat!. Saya minta bupati dan wali kota di zona penanaman agar setiap tiga hari sekali patroli, dipimpin kepala DLHK-nya. Kalau ada yang mati, harus diganti,” tegasnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memimpin penanaman mangrove secara serentak, Rabu, 15 Oktober 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Muri  Ahmad Luthfi  mangrove  Gubernur Jateng Ahmad Luthfi 
BERITA MURI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp