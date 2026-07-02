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JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Ahmad Luthfi Resmikan Logis, Konsultasi Psikolog Gratis untuk Warga Jateng

Kamis, 02 Juli 2026 – 11:31 WIB
Ahmad Luthfi Resmikan Logis, Konsultasi Psikolog Gratis untuk Warga Jateng - JPNN.COM
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menghadirkan Layanan Online Psikolog Gratis (Logis). Foto: dok Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menghadirkan Layanan Online Psikolog Gratis (Logis), sebuah layanan konsultasi daring yang diharapkan menjadi pintu awal deteksi dini berbagai persoalan psikologis di masyarakat.

Kini warga Jawa Tengah tak perlu lagi takut atau malu berkonsultasi soal kesehatan mental. 

Layanan tersebut menjadi langkah jemput bola agar persoalan kesehatan mental, terutama pada anak-anak dan pelajar, tidak terlambat ditangani.

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Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi JNN Ext 2. Beroperasi setiap Senin hingga Kamis pukul 11.00-13.00 WIB dan Jumat pukul 10.00-12.00 WIB, layanan tersebut didukung psikolog profesional dari delapan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Ini adalah bentuk layanan online konsultasi psikolog gratis yang bisa diakses oleh masyarakat semuanya,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat acara peluncuran Logis di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (2/7).

Selain melibatkan para psikolog, layanan ini juga Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan untuk menjangkau anak-anak maupun pelajar yang mengalami persoalan psikologis, seperti stres hingga perundungan atau bullying.

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Luthfi mengatakan, layanan ini diberikan secara online dan ditangani oleh tenaga profesional. Ia menyebut, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjemput bola persoalan kesehatan mental di masyarakat.

Ia menilai, selama ini banyak persoalan psikologis baru mendapat perhatian setelah menjadi kasus yang mencuat di publik.

Kini warga Jawa Tengah tak perlu lagi takut atau malu berkonsultasi soal kesehatan mental lewat Logis.

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TAGS   psikolog  Ahmad Luthfi  Logis  Warga Jateng  Jawa Tengah 
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