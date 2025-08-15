Ahmad Muzani Berpantun di Sidang Tahunan, Singgung MBG Hingga Danantara

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan 3 pantun saat menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8).

Ketiga pantun itu mencerminkan sejumlah program Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Danantara, dan Koperasi Merah Putih.

“Makan gratis untuk para siswa, Ilmu dan adab dalam membangun bangsa, Nasionalisme kita kobarkan dalam jiwa, Untuk menuju Indonesia Raya,” kata Muzani saat berpantun.

Selain itu, Prabowo juga berpantun “Indonesia kaya akan sumber daya, Astacita untuk Indonesia tercinta, Danantara optimalkan aset negara, Menuju masa depan yang cerah dan sejahtera.

Muzani lalu, memberikan pidato terkait dengan koperasi merah putih sebagai pondasi ekonomi.

“Koperasi merah putih pondasi ekonomi, Gotong royong dan kekeluargaan yang hakiki, Presiden Prabowo adalah pemimpin sejati, Untuk Indonesia Raya yang Abadi,” kata Muzani.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto bakal memaparkan kinerja 300 hari pemerintahan serta APBN 2026 saat agenda sidang MPR/DPR.

"Pidato pagi hari besok, Presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan," ucap Kepala PCO Hasan Nasbi.