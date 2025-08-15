Ahmad Muzani: Mudah-mudahan Sidang Tahunan MPR RI 2025 Berjalan Lancar

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan alasan sidang tahun ini dimajukan menjadi Jumat (15/8).

Menurut dia, sidang MPR dimajukan karena 17 Agustus jatuh pada Minggu dan 16 Agustus bertepatan dengan hari Sabtu.

Berdasarkan tata tertib MPR, jika tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, maka sidang diputuskan digelar 15 Agustus.

Sidang tahunan ini merupakan rapat bersama antara MPR, DPR, dan DPD yang biasanya dilaksanakan pada 16 Agustus, sehari sebelum upacara detik-detik Proklamasi.

“Rapat gabungan MPR bersama fraksi dan kelompok DPD menyepakati sidang tahunan akan dilaksanakan pada Jumat, 15 Agustus, mulai pukul 09.00 WIB,” ujarnya seusai mengikuti gladi bersih Sidang Tahunan 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Demi menciptakan matangnya penyelenggaraan Sidang Tahunan, gladi kotor dilaksanakan pada 13 Agustus 2025, yang diikuti oleh seluruh unsur terkait.

Baca Juga: Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan gladi bersih pada 14 Agustus 2025 siang di Gedung Nusantara.

Pelaksanaan gladi bersih berlangsung dengan tertib dan khidmat, diwarnai koordinasi yang solid antarpetugas protokol, perangkat keamanan, serta kru teknis, guna memastikan setiap rangkaian acara berjalan lancar sesuai tata urutan yang telah ditetapkan.