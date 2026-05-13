Ahmad Rizal Ramdhani: Dari Intelijen Teritorial Kini Mengawal Ketahanan Pangan

jpnn.com - DALAM tradisi lama dunia militer, korps zeni sering disebut sebagai 'penakluk sunyi'.

Mereka bukan pasukan yang pertama kali disebut dalam kisah-kisah heroik peperangan.

Namun tanpa mereka, jembatan tidak akan tersambung, jalan tidak akan terbuka, dan pasukan tidak akan pernah sampai ke tujuan.

Mereka bekerja seperti akar pohon: tersembunyi di bawah tanah, namun menopang seluruh kehidupan di atasnya.

Dari rahim pasukan seperti itulah lahir Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani ditempa dengan berbagai penugasan dan tantangan alam namun tetap bersahaja.

Lahir pada 9 November 1970 dan dibentuk di kawah Candradimuka taruna Akademi Militer 1993 sebagai Penatarama Genderang Suling Canka Lokananta, Rizal tumbuh dan berkembang dalam dunia keprajuritan yang keras, leadership yang prima dan taat beribadah serta dekat dengan anak buah dan dicintai rakyat di setiap penugasannya.

Korps Zeni Angkatan Darat—matra yang mengajarkan bahwa kekuatan bukan hanya tentang menghancurkan (destruksi), tetapi juga membangun (konstruksi), penyamaran (kamuflase), nubika dan jihandak yang bermanfaat di masa perang maupun damai.