Ahmad Sahroni Dicopot dari Wakil Ketua Komisi III, Gegara Kontroversi Ucapan Soal 'Orang Tolol Sedunia'?

Jumat, 29 Agustus 2025 – 13:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi NasDem mencopot Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah terbit surat bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025 tertanggal 29 Agustus.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi NasDem Viktor Laiskodat serta Sahroni.

Diketahui, surat ditunjukan kepada Ketua DPR RI yang berisi tentang Penyampaian Pergantian Nama Anggota Komisi I dan III.

Baca Juga: Sebegini Kekayaan Ahmad Sahroni yang Sebut Pihak Ingin Bubarkan DPR Itu Tolol

Legislator Komisi IV Rusdi Masse menjadi figur yang menggantikan Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi III

Sementara itu, Sahroni dalam surat terbaru itu menjadi anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi serta informatika.

Sekjen NasDem Hermawi Taslim membenarkan informasi Sahroni diganti dari posisi Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I.

"Benar, rotasi rutin, sesuatu yang biasa," kata dia kepada awak media, Jumat (29/8).

Hermawi melanjutkan pergantian Sahroni dari Wakil Ketua Komisi III tak berkaitan dengan pernyataan kontroversial crazy rich Tanjung Priok itu sebelum demonstrasi publik pada 25-26 Agustus.