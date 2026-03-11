Ahmad Sahroni Donasikan Seluruh Gaji, Kitabisa Siap Menyalurkan

jpnn.com - Platform penggalangan dana Kitabisa menyatakan kesiapan menyalurkan donasi yang bersumber dari gaji Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kepada masyarakat yang membutuhkan.

Co-Founder Kitabisa Vikra Ijaz mengaku telah dihubungi oleh tim Sahroni terkait rencana penyaluran gaji tersebut.

"Ya, tim beliau (Ahmad Sahroni) sudah kontak. Rencana akan bikin halaman Kitabisa untuk transparansi penyaluran donasi beliau," kata Vikra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Vikra menjelaskan mekanisme penyaluran dana nantinya akan dilakukan secara terbuka seperti penggalangan dana lain yang ada di platform Kitabisa, sehingga publik dapat memantau proses distribusinya.

Terkait tujuan penyaluran dana, Kitabisa akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Sahroni setiap kali akan menyalurkan bantuan.

"Akan berkoordinasi dengan tim beliau setiap kali mau penyaluran donasi. Semuanya akan ditampilkan transparan seperti halaman Kitabisa pada umumnya," ucapnya.

Kendati demikian, hingga saat ini Kitabisa belum menginformasikan secara rinci mengenai sektor atau pihak yang akan menjadi penerima bantuan dari donasi tersebut.

"Belum diinformasikan detailnya. Yang pasti Kitabisa akan merekomendasikan penggalangan atau isu yang urgent dibantu," kata Vikra.