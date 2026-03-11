Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Ahmad Sahroni Donasikan Seluruh Gaji, Kitabisa Siap Menyalurkan

Rabu, 11 Maret 2026 – 08:05 WIB
Ahmad Sahroni Donasikan Seluruh Gaji, Kitabisa Siap Menyalurkan - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.

jpnn.com - Platform penggalangan dana Kitabisa menyatakan kesiapan menyalurkan donasi yang bersumber dari gaji Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kepada masyarakat yang membutuhkan.

Co-Founder Kitabisa Vikra Ijaz mengaku telah dihubungi oleh tim Sahroni terkait rencana penyaluran gaji tersebut.

"Ya, tim beliau (Ahmad Sahroni) sudah kontak. Rencana akan bikin halaman Kitabisa untuk transparansi penyaluran donasi beliau," kata Vikra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Baca Juga:

Vikra menjelaskan mekanisme penyaluran dana nantinya akan dilakukan secara terbuka seperti penggalangan dana lain yang ada di platform Kitabisa, sehingga publik dapat memantau proses distribusinya.

Terkait tujuan penyaluran dana, Kitabisa akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim Sahroni setiap kali akan menyalurkan bantuan.

"Akan berkoordinasi dengan tim beliau setiap kali mau penyaluran donasi. Semuanya akan ditampilkan transparan seperti halaman Kitabisa pada umumnya," ucapnya.

Baca Juga:

Kendati demikian, hingga saat ini Kitabisa belum menginformasikan secara rinci mengenai sektor atau pihak yang akan menjadi penerima bantuan dari donasi tersebut.

"Belum diinformasikan detailnya. Yang pasti Kitabisa akan merekomendasikan penggalangan atau isu yang urgent dibantu," kata Vikra.

Platform penggalangan dana Kitabisa siap menyalurkan seluruh gaji Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang didonasikan untuk kemanusiaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sahroni  Ahmad Sahroni  donasikan gaji  DPR  kitabisa 
BERITA SAHRONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp