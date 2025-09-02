Ahmad Sahroni Punya Koleksi Motor Sport Langka, Bertenaga Buas, Cuma 88 Unit di Dunia

Selasa, 02 September 2025 – 00:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kediaman Ahmad Sahroni menjadi sasaran amuk massa beberapa hari lalu.

Rumah yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara itu dijarah oleh orang tidak dikenal. Sejumlah barang raib digondol massa.

Dalam berbagai video yang beredar di media sosial memperlihatkan massa mendobrak pagar hingga roboh.

Baca Juga: Sebegini Kekayaan Ahmad Sahroni yang Sebut Pihak Ingin Bubarkan DPR Itu Tolol

Massa bahkan merusak koleksi kendaraan, yaitu Lexus RX 450h+ Luxury dan Porsche 1600 Super.

Tidak hanya itu, massa juga mengambil sejumlah barang milik pria berjuluk crazy rich Tanjung Priok dari rumahnya.

Dari sejumlah kendaraan yang dirusak, politikus Partai NasDem itu masih memiliki koleksi kendaraanya langka.

Salah satunya superbike Aston Martin AMB 001 Pro.





Aston Martin AMB 001 Pro (ANTARA/X/Brough Superior Motorcycles)