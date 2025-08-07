Ahmad Samsul Munir Terpilih Jadi Presidium Nasional Halaqoh BEM Pesantren di Muktamar V

jpnn.com, JAKARTA - Mahasiswa Universitas Nurul Huda OKU Timur Ahmad Samsul Munir terpilih sebagai Presidium Nasional Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia periode 2025-2027.

Samsul Munir terpilih dalam Sidang Muktamar V Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia yang digelar di Universitas Darunnajah, Jakarta. Ia berhasil meraih mayoritas suara dalam pemilihan tersebut.

Kegiatan yang dihadiri seluruh BEM dari perguruan tinggi se-Indonesia ini diketuai oleh Moh. Aam Badrul Hikam.

Baca Juga: BEM Pesantren Kalimantan Sebut IKN Nusantara Bawa Manfaat untuk Tanah Air

Selain memilih Presidium Nasional Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia, forum ini juga membahas soal pergerakan utama mahasantri, termasuk pendidikan, lingkungan, HAM, serta politik dan demokrasi.

Samsul Munir berharap agar masa kepemimpinan bukan hanya soal simbol, tetapi menjadi wadah dan pintu awal yang menjadikan kekuatan moral dan intelektual yang mengawal demokrasi.

"Termasuk keadilan sosial serta berpihak kepada mahasantri dan masyarakat kecil dengan tidak meninggalkan aksi nyata yang lebih adil, beradab, dan berpihak pada kebenaran," kata Samsul dalam keterangan tertulis, Senin 4 Agustus 2025.

Proses pemilihan ini juga dihadiri Presidium Nasional Halaqoh BEM Pesantren Muhammad Naqib Abdulah. Dia menaruh harapan besar untuk Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia dan Presidium yang terpilih.

“Saya percayakan kepada tangan pemimpin yang baru, pada gerakan mahasantri akan terus tumbuh menjadi lebih kuat, solid, dan berdampak nyata bagi mahasantri di Halaqoh BEM Pesantren se-Indonesia," katanya.