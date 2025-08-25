Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ahmadiyah Tekankan Nasionalisme & Kebersamaan Bangsa, Syafiq Hasyim Bilang Begini

Senin, 25 Agustus 2025 – 03:46 WIB
Ahmadiyah Tekankan Nasionalisme & Kebersamaan Bangsa, Syafiq Hasyim Bilang Begini - JPNN.COM
Wakil Rektor Universitas Islam International Indonesia (UIII) Syafiq Hasyim mengapresiasi kegiatan kebangsaan yang digelar Jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia (JMAI). Foto: source for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Rektor Universitas Islam International Indonesia (UIII) Syafiq Hasyimw mengapresiasi kegiatan kebangsaan yang digelar Jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia (JMAI).

JMAI mengelar sarasehan kebangsaan dengan tajuk 100 Tahun Ahmadiyah: Merawat Kebangsaan, Memperkuat, Membangun Masa Depan Indonesia.

Menurut Syafiq, peran Ahmadiyah sebagai bagian dari bangsa Indonesia sangat penting dalam mempertebal rasa nasionalisme, kebangsaan, sekaligus kepemilikan terhadap negara.

Baca Juga:

Dia menyebutkan tahun-tahun mendatang Indonesia akan dihadapkan pada beragam tantangan global, mulai dari krisis pangan, kerusakan lingkungan, hingga dinamika geopolitik internasional.

Dia menilai dukungan dari kelompok-kelompok keagamaan seperti Ahmadiyah sangat dibutuhkan agar bangsa ini tetap kuat dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar.

“Kalau rapuh dari dalam, Indonesia bisa mudah dipengaruhi situasi geopolitik. Kita tidak pernah membayangkan misalnya Kamboja dan Thailand bisa berkonflik begitu dekat. Itu peringatan bagi kita,” kata Syafiq, Minggu (24/8).

Baca Juga:

Lebih lanjut, dia menyinggung kasus intoleransi yang masih terjadi di beberapa daerah, seperti penyerangan rumah ibadah dan penghalangan kegiatan keagamaan. 

Menurutnya, hal itu tidak akan terjadi jika aparat negara benar-benar menjalankan penegakan hukum sesuai konstitusi.

Wakil Rektor Universitas Islam International Indonesia (UIII) Syafiq Hasyim mengapresiasi kegiatan kebangsaan yang digelar Jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ahmadiyah  Nasionalisme  Syafiq Hasyim  Toleransi beragama 
BERITA AHMADIYAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp