Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Ahok Menemui Pramono, Bahas soal Pembebasan

Kamis, 21 Agustus 2025 – 07:30 WIB
Ahok Menemui Pramono, Bahas soal Pembebasan - JPNN.COM
Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Gubernur Pramono Anung usai berdiskusi di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (20/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengunjungi kepala daerah di ibu kota saat ini Pramono Anung, Rabu (20/8).

Dalam pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta itu Gubernur Pramono dan Ahok berdiskusi sejumlah hal, salah satunya terkait rencana menormalisasi Kali Ciliwung.

Menurut Ahok, saat ini masih ada 16 kilometer dari panjang Kali Ciliwung di Jakarta yang belum dinormalisasi.

Baca Juga:

Menurutnya, normalisasi penting mengatasi banjir di Jakarta.

"Dahulu tersisa 16 kilometer. Belum dibebaskan. Pak Pram tadi cerita, ini akan dibereskan," ujar Ahok.

Dia mengatakan apabila Kali Ciliwung telah dinormalisasi sepenuhnya dan kondisi Waduk Pluit berfungsi secara optimal, maka banjir kiriman bisa diminimalkan.

Baca Juga:

Politikus PDI Perjuangan itu menilai kondisi Siaga 1 di Bendung Katulampa tidak akan banyak berdampak ke Jakarta apabila semua pekerjaan itu dituntaskan.

"Jadi, kalau Ciliwung 16 kilometer dibereskan, tanggul, Waduk Pluit, semua mesinnya jalan. Enggak ada istilah Siaga 1 di Katulampa, enggak ada pengaruh," katanya. (mcr4/jpnn)

Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (20/8).

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ahok  Pramono Anung  Kali Ciliwung  Siaga 1  Pramono 
BERITA AHOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp