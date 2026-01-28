Ahok pun Heran Sekuat Apa Riza Chalid Intervensi Bisnis Minyak

jpnn.com, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersaksi dalam sidang pemeriksaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024 itu mengaku tidak mengenal tersangka Mohammad Riza Chalid selaku pemilik manfaat PT Tanki Merak dan PT Orbit Terminal Merak.

"Saya juga heran, sekuat apa, sih, beliau sampai intervensi bisnis minyak Pertamina?" kata Ahok saat ditemui seusai persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa.

Dia menegaskan penjagaan bisnis minyak di Pertamina sangat ketat, sehingga tidak ada intervensi dari pihak mana pun.

Ahok mengatakan selama ini mendapatkan informasi mengenai PT Orbit Terminal Merak (OTM) dari media massa.

Selama menjabat sebagai komisaris, dirinya mengaku sama sekali tidak pernah mendengar nama perusahaan tersebut maupun menerima laporan mengenai adanya intervensi Riza Chalid dengan pemaksaan penyewaan terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT Orbit Terminal Merak.

"Saya juga baru dengar OTM itu dari media massa," tuturnya.

Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023 menyeret sembilan terdakwa.