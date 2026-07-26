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AHY Ajak Generasi Muda Jadikan Lari sebagai Gaya Hidup

Minggu, 26 Juli 2026 – 20:29 WIB
AHY Ajak Generasi Muda Jadikan Lari sebagai Gaya Hidup - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan kembali komunitas lari Garuda Finishers melalui kegiatan lari bersama sejauh 5 kilometer di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Minggu (26/7/2026) pagi. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Founder Garuda Finishers yang juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan kembali komunitas lari Garuda Finishers melalui kegiatan lari bersama sejauh 5 kilometer di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Minggu (26/7) pagi.

Ratusan pelari dari berbagai komunitas turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Mayoritas peserta berasal dari kalangan generasi milenial dan generasi Z yang memiliki kepedulian tinggi terhadap gaya hidup sehat melalui olahraga lari.

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“Garuda Finishers ini sebetulnya reborn, kembali aktif setelah sekian lama tidak begitu aktif. Dulu pertama kali saya dirikan tahun 2012–2013 ketika saya masih aktif di militer. Saat itu komunitas lari belum seramai sekarang,” ujar AHY.

Menurut AHY, meningkatnya antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap olahraga lari merupakan tren positif yang perlu terus didukung.

“Saya melihat tren yang sangat positif ketika banyak anak muda yang lebih peduli untuk hidup sehat, termasuk berolahraga dan berlari. Karena itu saya ingin meramaikan, membangun silaturahmi, sekaligus menyapa berbagai komunitas lari di berbagai daerah Indonesia,” katanya.

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AHY berharap Garuda Finishers tidak hanya menjadi komunitas hobi.

“Semoga ini bukan hanya menjadi komunitas saja, tetapi menjadi sebuah movement, sebuah gerakan dengan spirit never give up. Apa pun yang kita ikhtiarkan, ketika sudah kita mulai, maka harus kita selesaikan. Tiba di tujuan. Finish Strong. Ini juga filosofi dalam kehidupan dan dalam perjuangan,” tegas AHY.

Melalui kebangkitan kembali Garuda Finishers, AHY berharap semakin banyak masyarakat Indonesia menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup

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TAGS   AHY  Garuda Finishers  Lari  Agus Harimurti Yudhoyono  Gaya Hidup Sehat  Olahraga 
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