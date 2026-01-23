jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ‎(Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY ‎menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan ‎fisik, tetapi harus ditopang oleh riset, pengetahuan, dan kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut isampaikannya dalam pertemuan dengan Pimpinan Universitas Indonesia (UI) di Kantor Kemenko IPK, ‎Jakarta Pusat, pada Rabu (21/1).

‎“Kami sepakat bahwa infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Tanpa infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang kuat, kita tidak akan mampu mengejar pertumbuhan ‎ekonomi yang tinggi. Untuk itu, penguatan sumber daya manusia, khususnya di bidang sains, teknologi, ‎rekayasa, dan matematika (STEM), diperlukan sebagai fondasi utama pembangunan infrastruktur di masa ‎depan,” kata AHY.

‎Sejalan dengan pandangan tersebut, Rektor UI Prof. Heri Hermansyah menegaskan komitmen kampusnya untuk berperan lebih aktif sebagai mitra strategis pemerintah melalui kolaborasi ‎riset dan inovasi yang berdampak bagi pembangunan nasional.

‎Menurutnya, UI terus mengoptimalkan ‎sumber daya manusia dan aset universitas untuk mendukung peran tersebut.

‎“Sekitar 700 profesor serta ribuan tenaga ahli dan tenaga medis UI terlibat aktif dalam riset inovasi, ‎pengabdian masyarakat, konsultansi, pelatihan, hingga pengujian laboratorium yang memberikan solusi ‎konkret bagi berbagai persoalan pembangunan,” ujarnya.

‎Selain itu, dari sisi pengelolaan aset dan infrastruktur, UI mendorong pemanfaatan lahan secara produktif ‎dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.

‎Sejumlah inisiatif yang disampaikan, antara lain ‎pembukaan akses exit tol kawasan UI, pengembangan kawasan sekitar Stasiun Pondok Cina dan Stasiun UI, pembangunan international housing, serta pengembangan connectivity hub yang terintegrasi dengan ‎transportasi publik dan layanan bus listrik di lingkungan kampus.