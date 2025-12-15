Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Properti

AHY Buka-bukaan soal Biaya Perbaikan Infrastruktur di Sumatra

Senin, 15 Desember 2025 – 13:02 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: kemenkoinfra

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan butuh anggaran sekitar Rp 51 triliun untuk memulihkan infrastruktur Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh yang rusak akibat bencana.

"Dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum, estimasi awal, sekali lagi akan terus di-update karena kondisi akan terus berkembang, itu diperlukan alokasi kurang lebih Rp 51 triliun untuk pembangunan kembali infrastruktur dasar, utamanya jalan dan jembatan, dan air bersih," kata kata pria yang akrab disapa AHY idikutip Minggu (15/12).

Angka tersebut, kata AHY, keluar berdasarkan hitungan dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang diterimanya saat rapat beberapa hari lalu.

Baca Juga:

Menurut AHY, perbaikan infrastruktur dasar seperti jalanan memang menjadi salah satu prioritas utama pihaknya.

Hal tersebut dikarenakan akses darat menjadi salah satu penghubung utama berjalannya penyebaran logistik ataupun pengiriman alat berat untuk kepentingan pembangunan.

"Tanpa jalur transportasi, maka bantuan logistik atau kemanusiaan seberapa besar pun akan sulit untuk didistribusikan secara cepat, padahal itu yang paling harus didahulukan," kata AHY.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, pihaknya juga tengah mendata berapa jumlah rumah yang rusak ataupun hilang akibat diterjang banjir dan tanah longsor.

Berdasarkan data yang diterima AHY dari Menteri Perumahan dan Permukiman Maruara Sirait, tercatat ada 112 ribu unit rumah yang hancur ataupun rusak.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan butuh anggaran sekitar Rp 51 triliun untuk memulihkan infrastruktur di Pulau Sumatra pascabencana banjir

