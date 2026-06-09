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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

AHY Pimpin Gerakan Ayo Muliakan Sungai, Irwan: Semoga Berdampak Konkret Bagi Lingkungan

Sabtu, 20 Juni 2026 – 02:30 WIB
AHY Pimpin Gerakan Ayo Muliakan Sungai, Irwan: Semoga Berdampak Konkret Bagi Lingkungan - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memberi keterangan kepada media di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026). ANTARA/Khaerul Izan

jpnn.com - Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin gerakan Ayo Muliakan Sungai yang berlangsung di bantaran Sungai Ciliwung, Cibinong, Jawa Barat pada Jumat (19/6/2026).

Pada kesempatan itu, AHY mengajak masyarakat bersama jajaran Kemenko IPK, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemkab Bogor, hingga penggiat sungai untuk bersama-sama membersihkan Ciliwung dari sampah.

"Hari ini kita sama-sama berbasah-basah, melihat kondisi lingkungan kita. Ternyata benar, di kanan kiri sungai Ciliwung yang menjadi urat nadi ekonomi, sekaligus urat nadi kehidupan kita, masih banyak sampah," kata AHY di hadapan warga.

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Dia menjelaskan bahwa gerakan Ayo Muliakan Sungai ini bertujuan untuk membersihkan sungai-sungai yang ada dari sampah. Bukan hanya di Jawa, tetapi juga di seluruh Indonesia.

"Kita mulai dari hal yang kecil, dari diri kita, kita cari sampah, setelah itu kita buang dengan baik," ucap AHY.

AHY mengajak semua pihak membangun kebersamaan, baik pemerintah pusat maupun daerah dan masyarakat, berusaha untuk menjaga kebersihan sungai.

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"Termasuk melakukan normalisasi sungai, mencegah terjadinya banjir, di hulu sampai ke hilir," kata AHY.

Pada kesempatan itu, Ketua Gerakan Nasional Ayo Muliakan Sungai Irwan Fecho menyampaikan selain kegiatan susur sungai, Menko AHY, beberapa pejabat Kementerian PU, pemerintah kabupaten, penggiat sungai, juga bersama-sama membersihkan dampah dan melepaskan bibit ikan.

Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pimpin gerakan Ayo Muliakan Sungai di bantaran Sungai Ciliwung, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026).

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TAGS   Ayo Muliakan Sungai  Ciliwung  Sungai Ciliwung  Agus Harimurti Yudhoyono  AHY  Irwan Fecho 

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