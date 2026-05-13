Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

AHY Sebut 76 Perlintasan Kereta di Jawa dan Sumatra Harus Segera Diperbaiki

Rabu, 13 Mei 2026 – 12:12 WIB
AHY Sebut 76 Perlintasan Kereta di Jawa dan Sumatra Harus Segera Diperbaiki - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (podium) seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Selasa (12/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah menemukan 76 perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan sebagian Sumatra yang membutuhkan penanganan segera.

Hal tersebut disampaikannya seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Selasa (12/5).

“Setelah kita identifikasi, maka ada kurang lebih 76 perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa dan juga sebagian Sumatra, yang itu memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover atau underpass,” ungkap AHY.

Baca Juga:

Anak SBY itu menjelaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik berupa flyover maupun underpass, tetapi juga penutupan titik-titik rawan kecelakaan.

Selain itu, modernisasi sistem persinyalan kereta api juga menjadi perhatian pemerintah dalam evaluasi besar sektor transportasi publik nasional.

“Selebihnya kita lakukan penutupan titik-titik rawan dan kita juga ingin terus perbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya,” jelas AHY.

Baca Juga:

Menurut AHY, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengembangan transportasi publik nasional.

Dia menegaskan pembangunan jaringan kereta api tidak hanya ditujukan untuk mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat distribusi logistik dan konektivitas ekonomi antarwilayah.

AHY menjelaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik berupa flyover maupun underpass, tetapi juga penutupan titik-titik rawan kecelakaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AHY  Agus Harimurti Yudhoyono  perlintasan kereta api  perlintasan kereta 
BERITA AHY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp