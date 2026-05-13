AHY Sebut 76 Perlintasan Kereta di Jawa dan Sumatra Harus Segera Diperbaiki

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pemerintah menemukan 76 perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan sebagian Sumatra yang membutuhkan penanganan segera.

Hal tersebut disampaikannya seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Selasa (12/5).

“Setelah kita identifikasi, maka ada kurang lebih 76 perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa dan juga sebagian Sumatra, yang itu memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover atau underpass,” ungkap AHY.

Anak SBY itu menjelaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik berupa flyover maupun underpass, tetapi juga penutupan titik-titik rawan kecelakaan.

Selain itu, modernisasi sistem persinyalan kereta api juga menjadi perhatian pemerintah dalam evaluasi besar sektor transportasi publik nasional.

“Selebihnya kita lakukan penutupan titik-titik rawan dan kita juga ingin terus perbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya,” jelas AHY.

Menurut AHY, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengembangan transportasi publik nasional.

Dia menegaskan pembangunan jaringan kereta api tidak hanya ditujukan untuk mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat distribusi logistik dan konektivitas ekonomi antarwilayah.