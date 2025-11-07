Close Banner Apps JPNN.com
AI dan Sains Terbuka: Editage Dorong Pemerataan Akses Riset di Indonesia

Jumat, 07 November 2025 – 05:00 WIB
Editage, sebagai bagian dari Cactus Communications (CACTUS), turut serta dalam Global Research Council (GRC) 2025 Asia Pacific Meeting di Jakarta. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Editage, sebagai bagian dari Cactus Communications (CACTUS), turut serta dalam Global Research Council (GRC) 2025 Asia Pacific Meeting di Jakarta.

Acara yang diadakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan National Research Foundation (NRF) Singapura ini berlangsung dari 4 - 6 November 2025.

Sebagai perusahaan teknologi yang mengandalkan artificial intelligence (AI) dan layanan ahli dalam dunia penerbitan ilmiah, Editage berdedikasi meningkatkan mutu riset dan memperkuat dunia akademik di Indonesia.

Tujuannya, mendorong pemerataan akses untuk riset dengan mengintegrasikan inovasi AI dengan prinsip sains terbuka, sehingga memungkinkan teknologi menjadi penggerak riset dan inovasi nasional.

Editage menyoroti tentang peran teknologi yang berpusat pada manusia dalam meningkatkan riset dan penulisan ilmiah, serta menyelaraskan pengelolaan dana hibah, dan mendukung reputasi jangka panjang institusi pendidikan tinggi dan lembaga pendanaan.

Vice President & Head of Marketing (ROW), Cactus Communications, Ruchi Chauhan mengatakan para penyandang dana memainkan peran penting dalam menentukan penelitian dapat didukung dan diperluas jangkauannya.

Ruchi meyakni AI dapat membantu para penyandang dana dan institusi membuat proses penelitian menjadi lebih transparan, inklusif, dan efisien jika dikembangkan dan diterapkan secara etis.

"Khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, AI menjadi teknologi yang dapat diandalkan ketika dipadukan dengan keahlian manusia, untuk membantu para peneliti menyampaikan gagasannya secara yakin, bertanggung jawab, dan berintegritas di tataran global," kata Ruchi.

Editage, sebagai bagian dari Cactus Communications (CACTUS) hadir di GRC untuk mendorong pemerataan akses riset di Indonesia.

