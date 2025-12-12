AI Indonesia dan MCorp Bersinergi Kembangkan 3 Produk

jpnn.com, JAKARTA - MCorp bekerja sama dengan PT AI Indonesia dalam mengembangkan tiga produk berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat ekosistem pemasaran nasional.

Pengumuman ini disampaikan pada gelaran MarkPlus Conference 2026, dalam acara tahunan MCorp yang digelar di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, pada Kamis (11/12).

Tahun ini, kolaborasi antara MCorp dan PT AI Indonesia menjadi salah satu sorotan utama.

“Saya senang dengan PT AI Indonesia yang menjadi partner kami, karena kami sadar bahwa kami membutuhkan kerja sama dengan perusahaan di bidang Artificial Intelligence. Perusahaan kami fokus di bidang Marketing dan PT AI Indonesia fokus di bidang implementasi teknologi AI,” ujar Pendiri MCorp, Hermawan Kartajaya.

Kerja sama ini mencakup pengembangan tiga produk utama yang diklaim mampu mempercepat adopsi kecerdasan artifisial dalam dunia pemasaran.

Sony Subrata selaku CEO PT AI Indonesia menjelaskan ketiga produk tersebut dirancang untuk memberikan nilai strategis bagi institusi pendidikan, pemilik brand, hingga korporasi besar.

Kolaborasi MarkPlus dengan PT AI Indonesia saat ini tengah mengembangkan tiga produk AI sekaligus, yakni MAISTRO, Strategic Brand Guidelines 2026, dan SuperSalesAgent.

Pertama, adalah 'MAISTRO', sebuah program pendidikan dengan konsep video-on-demand, di mana semua AI video ini akan diproduksi sebanyak 150 tema untuk 100 kampus di seluruh Indonesia.